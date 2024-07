Operação Happy Hour Notícia

Motociclista alcoolizado e sem CNH tenta fugir de blitz em Caxias do Sul

Ação ocorreu na noite desta terça-feira (2), no bairro Santa Catarina. Outras motocicletas abordadas estavam com silenciador com defeito e produzindo ruído intenso

03/07/2024 - 09h46min