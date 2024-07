Um consumidor da Serra que encontrou uma larva em um chocolate deverá ser indenizado em R$ 15 mil por uma empresa de doces. A decisão, do dia 8 de julho, é da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) e foi divulgada nesta terça-feira (23). Ainda há, no entanto, possibilidade de recurso.