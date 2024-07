Grêmio e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (10) em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Devido à partida, alguns trechos do entorno do estádio serão bloqueados para o tráfego de veículos a partir das 15h30min desta quarta (10). O confronto está marcado para as 18h30min.