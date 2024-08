A 4ª Feira de Mulheres Empreendedoras Negras e Imigrantes ocorre neste sábado (3), das 13h às 18h, no Teatro Valentim Lazzaroto, no Centro de Cultura Ordovás. O evento, organizado pelo Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Caxias do Sul, tem como objetivo valorizar as mulheres negras e imigrantes por meio de seu trabalho autoral e cultural.