A chegada de uma frente fria acompanhada de chuva e neblina fez mudar o clima da Serra nesta segunda-feira (29). A região, até o início do domingo (28), vinha de um período com tempo firme e temperaturas próximas aos 20ºC. Quando a chuva cessar, no entanto, as mínimas previstas para Canela e Bento Gonçalves, por exemplo, de acordo com a Climatempo, não passarão dos 9ºC.