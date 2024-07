"É uma vida, assim, bem dedicada ao outro". A frase dita com voz serena, enquanto servia um chá, no próprio quarto de orações, é a autoavaliação de quem chega aos 82 anos com uma vida comprometida com a educação, a espiritualidade e o desenvolvimento humano. Esses e outros marcos da trajetória da professora e escritora Lucy Ramos da Silva serão homenageados nesta quinta-feira (25), no Dia Mundial da Cultura e Paz, no Centro de Cultura Ordovás.