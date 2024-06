A 21ª edição do jantar beneficente Tá na Mesa com a Associação os Dirigentes Cristãos de Empresas de Caxias do Sul (ADCE) ocorre no dia 24 de agosto no Restaurante Tulipa, nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. O objetivo do projeto, criado em 2002 pela ADCE, é beneficiar adolescentes e crianças em vulnerabilidade social por meio da arrecadação de fundos para entidades cadastradas.