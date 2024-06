Um motorista de 58 anos, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido depois de uma colisão entre dois caminhões no km 77 da RS-122, em Caxias do Sul. O acidente aconteceu por volta de 18h desta segunda-feira (24), em ponto próximo à rotatória da Rua Ludovico Cavinato, no bairro Nossa Senhora da Saúde. O homem foi encaminhado para atendimento médico pela equipe da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).