Menina de Caxias com doença rara precisa de equipamento para poder ir à aula; saiba como ajudar

Uma corrente de solidariedade tem como meta garantir a compra de um equipamento que dará a possibilidade de Melissa Hoffman, de 10 anos, voltar a ir para a aula. A menina de Caxias do Sul sofre com pseudo-obstrução intestinal desde que nasceu, impedindo que ela possa se alimentar normalmente e dependendo completamente de nutrição parental, por meio de um cateter na veia. Agora, a família precisa de R$ 20 mil para a compra de um concentrador de oxigênio portátil, que fará com que ela tenha autonomia e possa retomar a rotina das aulas. Com a impossibilidade de trabalhar para cuidar da filha, a mãe Patrícia Ribeiro busca alternativas para solucionar o problema.