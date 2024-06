A retomada do turismo após as chuvas que devastaram o Estado foi pauta de encontro com os ministros do Turismo, Celso Sabino, e da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução, Paulo Pimenta. Ambos participaram de reunião na tarde desta quarta-feira (5), no Hotel Buona Vitta, em Gramado, com prefeitos, entidades representativas e empresários do setor turístico da Região das Hortênsias.