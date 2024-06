As condições climáticas continuam alterando o trânsito em rodovias estaduais e federais da Serra nesta quinta-feira (20). Na BR-116, entre o bairro de Galópolis e o distrito de Vila Cristina, em Caxias do Sul, o fluxo de veículos segue no sistema pare e siga entre os quilômetros 160 e 170. Há restrição para veículos superiores a 20 metros.