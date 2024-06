O conserto de um vazamento na nova adutora da Rota do Sol, na região de Vila Seca, em Caxias do Sul, foi finalizado por volta de 23h desta segunda-feira (17). O ponto onde as equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) trabalharam para avaliar a situação fica no km 158 da RS-453. O vazamento fica na junção da adutora de 1.000 milímetros com a de 600 milímetros. Os bairros atingidos são os atendidos pelo Sistema Marrecas, que atende a aproximadamente 27% da cidade (confira os bairros abaixo).