Um dos homens que auxiliou no resgate de um menino em um incêndio, em Farroupilha, relembrou o salvamento em entrevista à Rádio Gaúcha, na tarde desta sexta-feira (17). Darlan Jesus é o homem que aparece subindo em uma escada e resgatando a criança que estava encurralada no canto da sacada, enquanto a parte interna do imóvel era consumida pelo fogo.