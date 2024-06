Os motoristas que desejam se deslocar da Serra em direção ao Litoral Norte encontram, segundo a polícia rodoviária, dois pontos de atenção devido a obras nesta terça-feira (28). Um deles fica na saída de Caxias do Sul, no km 158, entre Fazenda Souza e Vila Seca, onde houve queda de barreira; trânsito está em meia pista. Ainda, em Itati, na RS 486, no km 15, há obras deixando o trânsito no modo pare e siga.