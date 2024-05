A preocupação com a trafegabilidade nas estradas da Serra Gaúcha é uma constante desde o início da tragédia climática no Rio Grande do Sul. E uma das cidades da região que acaba sendo muito afetada é São Francisco de Paula. Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o prefeito Marcos Aguzzoli (PP) falou sobre as principais dificuldades vivenciadas no município.