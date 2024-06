O tráfego na Ponte do Bananal, no Vale do Caí, que estava interrompido desde o início do mês, foi liberado desde a manhã desta quinta-feira (30). A travessia liga o município de Vale Real com o interior de Nova Petrópolis, permitindo o acesso a localidades como Linha Temerária, Tirol, Nova Caxias e Linha Stille Eck, entre outros. Pela estrutura, também é possível acessar localidades do interior de Feliz.