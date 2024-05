A mulher de 38 anos, resgatada de um apartamento em chamas no dia 14, no centro de Farroupilha, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela teve 63% do corpo queimado e permanece internada no Hospital São Carlos, em estado estável. O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de vídeos que mostram o filho dela sendo resgatado da sacada do imóvel com a ajuda de voluntários. A criança recebeu atendimento médico e passa bem.