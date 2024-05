Comunidades inteiras às escuras e prejuízos que ainda nem foram possíveis de calcular. Nas localidades de Barros Pimentel, Sertória Baixa e Santa Isabel, no interior de Caxias do Sul, mais de 300 famílias aguardam por soluções que possam restabelecer o abastecimento de energia elétrica. Os moradores estão sem luz nas propriedades desde o dia 29 de abril, quando os primeiros registros da chuva intensa que caiu na região entre o fim do mês passado e os primeiros dias de maio alcançaram níveis muito acima da média histórica.



Com a força do Rio Caí, que atingiu casas e invadiu estradas, alargando em muitos metros o seu leito normal, toda a rede foi derrubada. O cenário fica ainda mais desolador quando se circula pelo distrito de Vila Cristina, onde ficam as comunidade mais impactadas. Somente duas semanas depois do temporal, os principais acessos para veículos estão sendo retomados, ainda que de forma precária. Deslizamentos de terra que desfiguraram paisagens naturais completam a cena que não deixa ninguém esquecer os dias vividos ali.



Desde então, algumas lideranças comunitárias cobram da RGE, responsável pelo serviço, a volta da energia. O agricultor aposentado Claudir Carlos Fenner, 58 anos, mora em Barros Pimentel e vistoria diariamente os locais com mais estragos, e batalha incessantemente para o retorno da luz. Na última quarta-feira (15), ele chegou a receber o prefeito de Caxias, Adiló Didomêmico, e funcionários da companhia em sua casa, junto com outros cerca de 70 moradores. Todos atrás de respostas, em meio ao esforço para recolocar a comunidade de pé.