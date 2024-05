Entre as localidades de Caxias do Sul que mais registram prejuízos causados pela chuva, os distritos de Vila Cristina e de Santa Lúcia do Piaí tentam retomar uma normalidade possível dentro do cenário de destruição com que os moradores convivem desde o fim de abril. Casas alagadas, plantações que sumiram onde agora restam pedras e vestígios de vegetação e deslizamentos de terra que acumulam toneladas de barro são alguns dos problemas enfrentados.



Para encarar a situação, comunidades como Barros Pimentel, Santa Isabel e Sertória Baixa, além da própria Santa Lúcia do Piaí reúnem mão de obra e recursos financeiros para agilizarem acessos rodoviários, além de realizar mutirões para cobrar o restabelecimento de serviços, como o abastecimento de energia elétrica. Desde 29 de abril, mais de 300 famílias estão sem luz em casa. E a cobrança deu resultado. Nesta terça-feira (21), a RGE iniciou o trabalho de instalação da nova rede, com quatro quilômetros de extensão e cerca de 80 postes.