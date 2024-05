Famílias de Caxias do Sul que foram afetadas pela chuva de maio podem entrar em contato com a prefeitura para solicitar o Auxílio Reconstrução, do governo federal. Moradores que foram desalojados ou desabrigados podem receber o valor de R$ 5,1 mil em parcela única. O município já encaminha os dados de quem foi atendido por FAS/Cras/Creas, Secretaria Municipal da Habitação e Defesa Civil. Conforme o governo, já são quase 44,5 mil famílias de todo o Estado habilitadas a receber o benefício. Ainda não há uma estimativa para Caxias.