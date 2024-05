Na madrugada desta terça-feira (14), um caminhão carregado de combustível tombou na RS-122, no km 153, próximo ao cruzamento com a BR-116, em Campestre da Serra. A carga foi derramada na pista e, por isso, aguarda-se uma avaliação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental ( FEPAM ) para a liberação do trecho. O motorista não se feriu.