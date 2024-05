O Banco de Alimentos de Caxias do Sul, órgão ligado à Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), promove no próximo sábado (11) uma edição especial do programa Sábado Solidário. Os alimentos não perecíveis e cestas básicas arrecadados serão destinados às vítimas das enchentes. Os voluntários estarão em diversos mercados caxienses buscando donativos.