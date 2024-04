Cansada de aguardar na fila de espera e sem perspectiva de quando irá retomar o tratamento médico, a moradora de Caxias do Sul Eunice Martins dos Santos, 60 anos, viajou 470 quilômetros até Florianópolis em busca de uma consulta. A decisão de ir até o estado vizinho, onde os filhos residem, se justifica pela necessidade de acompanhamento com um retinólogo, médico especialista em retina. Eunice foi diagnosticada com retinopatia diabética, uma lesão da retina que tem como causa o diabetes. A doença não tem cura, mas pode ser controlada com o uso regular de medicação.