Angelo José Ruffato, motorista de um Monza, morreu após ser encaminhado ao hospital em estado grave no início da tarde de sábado (20). Ele colidiu contra caminhão Hyundai na BR-116, em Caxias do Sul, no trecho sem duplicação da rodovia federal, próximo do bairro Planalto. Ruffato será sepultado neste domingo (21), às 17h, no Cemitério Conceição da Linha Feijó.