A Secretária Municipal do Meio Ambiente (Semma) de Caxias do Sul realiza no próximo dia 13 o mutirão de castração gratuita de pets no loteamento Campos da Serra. Cães e gatos machos passarão pelo procedimento na Unidade Móvel Veterinária da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O serviço é voltado para famílias que comprovem condição de vulnerabilidade social. Para isso, é necessário preencher ficha disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade ou na sede da Semma, na Rua Dom José Barea, 1.501, bairro Exposição, das 10h às 16h.