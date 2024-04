Um homem de 45 anos morreu no início da noite de sábado (13) em um capotamento, após perder o controle do veículo que dirigia. O acidente ocorreu por volta das 18h50min, na Estrada Zona Lise, em Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul. A vítima dirigia um Fiat Brava que aquaplanou. Chovia no momento do acidente. Sem controle, o carro saiu da pista e capotou. A identidade da vítima não foi divulgada.