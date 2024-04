O sepultamento de Rangel Elisandro Godinho, 34 anos, morto em um acidente de motocicleta no último sábado (6), está marcado para 10h desta segunda-feira (8), no Cemitério Santos Anjos, em Caxias do Sul. Godinho teria morrido ao perder o controle da motocicleta Yamaha 300 que pilotava na Avenida Bruno Cacel, em São Sebastião do Caí.