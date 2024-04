Entrar ou sair do bairro Ana Rech no início da manhã ou no final da tarde é certeza de encarar um trânsito pesado em Caxias do Sul. A realidade é parecida para quem mora nos bairros Jardim Eldorado, Jardim Iracema e Serrano. A diferença está nos pontos de acesso à BR-116, rodovia que acumula fluxo vindo de todos os lados, principalmente no sentido bairro - Centro.