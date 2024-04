Dores intensas que se estendiam pelo corpo todo, inchaço abdominal e incapacidade de cumprir com compromissos de trabalho tornaram-se rotina na vida da cabeleireira Cacá Weber, 38 anos, nos últimos tempos. Diagnosticada com endometriose, ela lembra o quanto teve a qualidade de vida afetada pela doença e enfatiza como o tratamento adequado, com uma cirurgia recente, tem impactado positivamente o que ela chama de "novo ciclo que está nascendo".