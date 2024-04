A 19ª Festa Nacional do Vinho se inicia na próxima sexta-feira (3) e segue até domingo (5) no centro de Bento Gonçalves. A programação conta com atrações como o Vinho Encanado, Tortelaço e o Desfile Cultural. Na Casa do Vinho na Via del Vino serão comercializados vinhos tintos e brancos a R$ 10 e sucos a R$ 5. O Tortelaço, que traz o típico prato italiano em quatro versões, com receitas assinadas por quatro restaurantes (Casa Olga, Bistrô Vinho, Di Bartolomeu e Primazia), ocorre todos os dias: as porções serão vendidas a R$ 25.