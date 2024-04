O Corpo de Bombeiros socorreu uma mulher de 62 anos que precisou ser encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por ter inalado gás que vazou de um botijão em uma casa do bairro Conceição, em Bento Gonçalves. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (30), por volta das 13h30min. O vazamento ainda causou um princípio de incêndio que, de acordo com os bombeiros, foi apagado por vizinhos que utilizaram extintores.



Ainda de acordo com os bombeiros, o vazamento ocorreu depois que uma mangueira de distribuição que alimentava o fogão se rompeu. Segundo o registro da ocorrência, o botijão estava deitado, forma de uso não recomendada, e a mangueira já com a validade vencida. A proprietária da casa passou mal devido à inalação do gás acumulado e foi levada pelo Samu à UPA com sintomas de tontura, para averiguação.