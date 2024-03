Uma aposta feita em Caxias do Sul, em um bolão com seis cotas, acertou cinco dezenas no último concurso da Mega-Sena, realizado nesta terça (19). O bilhete foi feito na lotérica Milionária, que fica na Avenida Dr. Assis Antônio Mariani, no bairro Esplanada. A premiação é de R$ 57,5 mil, sendo que cada um dos apostadores vai levar R$ 9,5 mil. Outras duas cidades do Rio Grande do Sul tiveram acertadores da quina: Tapejara e Cidreira.