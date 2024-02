Com a chegada da 34ª Festa da Uva, os moradores e turistas de Caxias do Sul contarão com reforços no transporte coletivo até os pavilhões. Segundo a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), as linhas L64 - Vinhedos e L100 - Pioneiro terão a frota reforçada de segunda a sexta-feira durante o evento, que começa nesta quinta-feira (15) e segue até o dia 3 de março.