Um terreiro de umbanda, religião de matriz africana, foi alvo de ataques em Vila Azul, no interior de Veranópolis. O caso foi registrado na última nesta segunda-feira (26), mas conforme a Brigada Militar (BM), o local foi invadido e depredado ainda no final de semana. Ainda segundo a BM, somente as oferendas e imagens de santos foram danificadas, nada foi roubado.