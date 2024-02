Bento Gonçalves receberá, no dia 21 de março, o Simpósito Suco de Uva & Saúde. O evento ocorrerá no Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e reunirá profissionais do setor vitivinícola, da saúde e da nutrição, além de estudantes. A atividade será das 8h30min às 16h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma online.