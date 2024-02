As ruas no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, sofrerão alterações nesse domingo (3) em virtude da partida entre Juventude e Ypiranga pela 5ª rodada do Gauchão. O jogo está marcado para às 20h, mas as alterações começam às 18h, com previsão de normalização do tráfego para as 22h30min.