Será sepultado nesta quarta-feira (28) Romário Antônio Rhoden, motociclista de 28 anos que se envolveu em um acidente no último dia 21 de fevereiro, em Veranópolis. Ele trafegava com uma Honda CG, por volta das 20h50min, pela Estrada Geral de Santa Bárbara, quando caiu e atingiu um poste às margens da rodovia. Outra pessoa que estava na moto também ficou ferida.



Rhoden chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros do município e encaminhado ao Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, de Veranópolis. Devido à gravidade das lesões, foi transferido ao Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. A morte foi confirmada na manhã desta segunda-feira (26).