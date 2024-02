Com o intuito de divulgar a Festa da Uva, acontece na manhã deste sábado (10), a partir das 9h30min, um desfile com a corte da 34ª edição do evento. A rainha Lizandra Mello Chinali e as princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho passarão pelo Centro e bairros Cinquentenário, Exposição, Santa Catarina e Nossa Senhora de Lourdes. O cortejo sairá do Parque de Eventos da Festa da Uva.