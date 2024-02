Sempre que uma pessoa com deficiência (PCD) chegar na Festa da Uva, ela será convidada a responder um questionário organizado pela Coordenadoria de Acessibilidade. Uma ação simples e rápida, mas que tem ajudado a melhorar a inclusão de todas as pessoas nas atividades organizadas pelo evento, que completa uma semana de portões abertos ao público nesta sexta-feira (23) em Caxias do Sul.