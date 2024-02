A 10ª edição da Maratona do Vinho ocorre a partir das 7h deste domingo (18). O evento esportivo integra a programação do Bento em Vindima. Os atletas saem do Centro Esportivo Darvin João Geremia, no bairro Vinosul, em Bento Gonçalves. Neste ano, a organização prestará homeagem às tradições gaúchas. O evento conta com a presença do grupo Tropilha Gaviona, Paloma & Miqüi, entre outros.