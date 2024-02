A prefeitura de Bento Gonçalves deve desocupar o prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) onde está instalada, irregularmente, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Central. O processo para a desocupação está em andamento desde 2005, mas agora a Justiça deu prazo final no dia 3 de junho para que a UBS seja retirada do local. A decisão, que não tem possibilidade de recurso, é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).