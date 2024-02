A Secretaria do Esporte e Lazer de Caxias do Sul (Smel) está com inscrições abertas para Torneio de Canastra, que faz parte da Calendário Esportivo da 34ª Festa da Uva. A competição ocorre no dia 02 de março, das 9h às 18h, no Espaço Ítalo-Gaúcho, nos Pavilhões. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até próxima quinta-feira (29).