"Eu nunca vi uma coisa tão horrível". Era uma tarde de quarta-feira (3) de chuva normal para a aposentada Nilva Meneguzzo, 72 anos, moradora da Rua Aloísio Antunes, no bairro Serrano, em Caxias do Sul. Nilva estava deitada, no quarto, quando notou que o vento estava mais forte do que o normal. Ela resolveu abrir a porta de casa para ver a rua, quando a chuva de pedra invadiu o interior da residência, momento em que ela relata ter sido como uma avalanche.