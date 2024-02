Morreu nesta quarta-feira (24), aos 67 anos, a pesquisadora Susana Marta Storchi, responsável pela curadoria do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami de Caxias do Sul. O corpo dela será cremado nesta quinta (25), no Memorial Crematório São José. Antes da cremação haverá uma cerimônia de despedida, marcada para as 16h.