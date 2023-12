O homem morto na madrugada deste sábado (9) em Caxias do Sul após bater o carro Gol que conduzia em um posto no bairro Santa Lúcia concorreu a vereador em 2020. Ele fez 126 votos e iria concorrer a vereador novamente em 2024. Filiado ao PT, Agostinho Prazer Reginaldo Filho, 48 anos, tinha colocado o nome à disposição do partido e já se preparava para o pleito.