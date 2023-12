A Universidade de Caxias do Sul (UCS) promove uma nova edição do Vet Day neste domingo (10). A iniciativa, além de ser palco de aprendizado a alunos do curso de Medicina Veterinária, pretende gerar aproximação com o público e será realizada das 14h às 17h30min, no estacionamento do Instituto Hospitalar Veterinário, no campus-sede da instituição, em Caxias do Sul. O evento é aberto ao público e a participação é gratuita.