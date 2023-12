Decidir o presente de Natal, ir até a loja, escolher a embalagem especial e concluir a compra é o ciclo vivenciado anualmente por consumidores para a época mais movimentada do comércio de Caxias do Sul. Entretanto, nem sempre o conjunto de etapas termina com a entrega do presente. Em muitos casos, os itens precisam passar pelo processo de troca ou até mesmo devolução. Com isso, é preciso estar atento a algumas regras e dicas, que ajudam os consumidores a não passarem por transtornos.