Uma das adolescentes envolvidas em acidente ocorrido no dia 1º de dezembro em Caxias do Sul morreu no sábado (11), no hospital do município. Natália Ferreira Rahmeier, 14 anos, era uma das passageiras de um Corsa que desceu uma ribanceira e caiu sobre um parreiral na Rua Maurício Sirotsky Sobrinho, bairro São Victor Cohab, próximo à escola José de Alencar.