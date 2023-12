A partir de segunda-feira (18), o transporte público de Caxias do Sul terá redução da grade de horários até 18 de fevereiro de 2024. Conforme a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), a mudança se deu por conta da queda no número de passageiros no período do verão, em razão das férias escolares. No feriado de Natal e Ano-Novo, a redução dos horários será de 20%.