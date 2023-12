Um acidente de trânsito no trevo de acesso à Fundação Marcopolo, no Km 73 da RS-122, deixou três pessoas feridas, na noite de segunda-feira (11), em Caxias do Sul. A colisão envolveu um Cobalt e um caminhão modelo MB 1620 por volta das 21h10min. As vítimas são uma menina de 11, uma adolescente de 15 e uma mulher de 31 anos. As três eram passageiras do carro e precisaram de atendimento médico. O estado de saúde delas é considerado estável.